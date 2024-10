Mercoledì 16 ottobre il Giro del Veneto arriva a Vicenza

L’87^ edizione del Giro del Veneto, la classica di ciclismo per professionisti, arriverà il 16 ottobre a Vicenza con il circuito conclusivo e il traguardo a Monte Berico. La corsa, che vedrà al via circa 160 corridori professionisti, sarà occasione per i cittadini e i tanti appassionati di godere di un importante momento sportivo a Vicenza, luogo ideale per un gran finale d’eccellenza.

Il percorso

La gara, che si svilupperà per 178 km totali con l’organizzazione della PP Sport Events in collaborazione con i Comuni interessati dal passaggio dei ciclisti, partirà da piazza Bra a Verona ed entrerà a Vicenza verso le 14.45 da viale Sant’Agostino, via Vaccari, via Maganza, viale Fusinato, viale Dante, viale Dieci Giugno, con uscita dal territorio comunale per poi rientrarvi nuovamente da viale Sant’Agostino. Il percorso andrà ripetuto cinque volte prima dell’arrivo in viale Dieci Giugno alle 16.30 circa.

La rete viaria cittadina sarà interessata dal transito della gara, specie nei quadranti sud-ovest, dove saranno possibili rallentamenti alla circolazione a partire dalle 13 circa.

Modifiche alla viabilità

Dalle 10 di martedì 15 ottobre e fino a cessate esigenze, sarà vietata la sosta in viale Dieci Giugno tra piazzale della Vittoria e viale D’Azeglio, e sul lato destro di piazzale della Vittoria dall’incrocio con viale Dieci Giugno al belvedere.

Le modifiche più importanti sono previste per mercoledì 16 ottobre, giorno di gara.

Dalle 8 alle 17 sarà istituito il divieto di sosta lungo tutto il percorso interessato dal passaggio dei ciclisti (viale S. Agostino, via Vaccari, via Maganza, viale Fusinato, viale Dante, viale X Giugno, dal “Cristo” fino al confine comunale) e in via Petrarca per consentire il doppio senso di circolazione per i veicoli al seguito della gara.

Dalle 8 alle 21 sarà chiuso al traffico e alla sosta piazzale della Vittoria, consentendo il solo accesso al ristorante, compatibilmente al successivo sviluppo della gara. Negli stessi orari sarà vietata la sosta lungo tutto viale D’Azeglio, riservato alla manifestazione.

Dalle 10 alle 17 non si potrà transitare in viale Dante e viale Dieci Giugno (tra viale Dante e piazzale della Vittoria). Le deviazioni previste saranno in strada della Commenda e in viale Risorgimento Nazionale o viale Fusinato.

Dalle 13 e fino al termine della gara, alle 17 circa, sarà chiuso al traffico tutto il percorso della corsa: viale del Lavoro e viale dell’Industria all’incrocio con viale Sant’Agostino, via Ferretto de Ferreti all’incrocio con via Vaccari e con viale Verona, viale Fusinato all’incrocio con viale Dieci Giugno e strada della Commenda, all’incrocio con viale Riviera Berica e con via Sicilia.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a causa della chiusura delle vie Sant’Agostino, Maganza, Fusinato verrà sospesa la linea 4 da e per Valmarana /Nogarazza/Sant’Agostino dalle 13.30 circa alle 17 circa. Per quanto riguarda la tratta urbana della linea 4 verrà effettuato un servizio limitato da viale Ferrarin alla zona industriale (viale della Scienza) transitando per viale Verona e via Scaligeri. Info al sito www.svt.vi.it.

Tra un passaggio di gara e il successivo, dopo il transito dell’ultimo ciclista, sarà possibile per i residenti del quartiere Ferrovieri (lato est di viale Sant’Agostino e via Vaccari) l’uscita da via Toti verso via Vaccari, via Rossi, via De’ Ferreti, viale Verona, a seconda dell’andamento della corsa. L’uscita da via Rossi e vicolo dei Campesani sarà possibile con l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Ferreto de’ Ferreti e solo con direzione verso viale Verona.