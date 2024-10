Tennis A2 – Domenica inizia il campionato: anche il 37 al mondo Etcheverry con Comunali Vicenza

Esordio casalingo domenica 13 ottobre per la squadra del tennis Comunali Vicenza, che nella sua prima giornata di campionato in Serie A2 affronta l’Outline Lecce negli impianti di via Monte Zebio.

La nuova stagione è stata presentata oggi a palazzo Trissino dall’assessore allo sport Leone Zilio, dal vicepresidente nazionale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Gianni Milan, dal presidente di Tennis Comunali Enrico Zen; all’incontro era presente anche una rappresentanza della squadra.

«In questi ultimi anni, il tennis vive un momento d’oro come praticanti e come risultati – dichiara l’assessore Leone Zilio -. Alla squadra del Tennis Comunali Vicenza va il nostro in bocca al lupo per l’inizio della stagione in A2, campionato che si annuncia estremamente competitivo, ma proprio per questo bello ed emozionante».

«I nostri atleti – aggiunge Enrico Zen – rappresentano l’apice di un movimento che parte dalla scuola tennis, passando per l’agonistica ed arrivando all’eccellenza nazionale. Un percorso fatto di impegno, sacrifici, ma anche di sogni e di ambizioni. L’obiettivo, come dico sempre, è la salvezza, ma lo sport ci insegna che le grandi imprese si possono raggiungere anche grazie alla coesione e allo spirito di squadra. In questo abbiamo vicino maestri, preparatori atletici, segretarie, addetti alla manutenzione che ogni giorno fanno sì che la nostra realtà sia un’eccellenza a livello provinciale, regionale e italiano».

Nella squadra che si appresta a disputare il campionato, la punta di diamante è Tomas Etcheverry, numero 37 del mondo, che qualche giorno fa ha rischiato di eliminare Jannik Sinner al Master 1000 di Shanghai. A fianco dei “veterani” come Giovanni Peruffo e di talenti emergenti come Alessandro Battiston, reduce dalla partecipazione a New York agli US Open Under 18, ci sono nel gruppo tanti giovani cresciuti nel vivaio della società.

Il gruppo è composto quindi da Etcheverry Tomas Martin, Claverie Lorenzo Rafael, Tirante Thiago Augustin, Ministro Elias Gastao Josè, Bedene Aljaz, Bosio Gabriele, Peruffo Giovanni, Dal Santo Tommaso, Battiston Alessandro, Bertuzzo Tommaso, Stimamiglio Tommaso, Fucile Simone, Fucile Massimiliano, Zen Enrico.

Capitano è Enrico Zen, vice capitano Sebastian Vazquez.

Ssd Tennis Comunali Vicenza – Ssd Tennis Comunali Vicenza vanta un’ampia proposta di attività, agonistiche ed amatoriali, rivolte a bambini, ragazzi ed adulti. Dal 2010 ha in gestione dal Comune il circolo di via Monte Zebio gestisce 5 campi di terra rossa, 4 in green set, 2 da calcetto, uno da padel, una palestra e un’area ristorazione.

E’ una realtà all’avanguardia in ogni campo: nel 2023 è entrata a far parte delle “top school”, l’eccellenza a livello nazionale per le scuole tennis (nel Veneto ce ne sono soltanto quattro). E’ sede del Centro tecnico federale e punto di riferimento per ospitare raduni di macroarea del CPA della Federazione italiana tennis e padel. Organizza tornei nazionali di Quarta, Terza categoria ed Open.

E’ inoltre l’unico circolo tennis italiano ad avere la certificazione UNI EN ISO 9001.

La società si è contraddistinta da subito per il suo impegno nel migliorare la qualità ed i servizi offerti ai soci e a quanti frequentano il circolo.

Il primo rilevante intervento è stata un’opera di totale ristrutturazione che ha letteralmente messo a nuovo i campi da gioco, gli spogliatoi, la segreteria e il bar-ristorante.

A completare il riammodernamento è arrivata la sostituzione degli impianti d’illuminazione dei campi con luci a led, e la realizzazione di percorsi in porfido illuminati per poter raggiungere in sicurezza tutte le strutture, anche da parte di persone o atleti con disabilità.

Il circolo conta oggi oltre 2.000 tesserati, adulti e ragazzi, e schiera in campo una grande “squadra” composta da 2 tecnici nazionali, 6 maestri nazionali (una con l’abilitazione per il tennis wheelchair), 5 istruttori di 2° livello, 2 istruttori di 1° livello, 3 preparatori fisici, un mental coach, un nutrizionista.

Dal 2010 ad oggi Tennis Comunali Vicenza ha raggiunto grazie ad un lavoro costante, fatto di passione e professionalità, significativi risultati sportivi, culminati nel dicembre 2019 in una storica promozione della squadra maschile in serie A1 e, negli ultimi anni, la partecipazione al campionato di serie A2.

La serie A è solo la punta di diamante di un movimento complessivo che negli anni ha regalato grandi soddisfazioni, anche al femminile, con la recente promozione della squadra delle ragazze per la prima volta in B2.