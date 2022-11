THIENE – Forza una serranda ed entra: ladro deruba un bar

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Lunedì scorso, durante la notte, il bar Pesa di via Santa Rosa a Thiene è stato preso di mira da un ladro, che ha forzato la finestra del locale al civico 21/A, impossessandosi del fondo cassa, delle mance e portandosi via un bottino di qualche centinaia di euro. Non è la prima volta che il locale dell’alto vicentino viene colpito: già due anni fa, infatti, la titolare aveva dovuto denunciare un furto ai suoi danni.