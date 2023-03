Thiene capitale del Gaming&Esports per una settimana

Siamo giunti alla quarta tappa del Tour di WeArena. Dal 20 al 26 Marzo WeArena Entertainment S.p.A animerà il Centro Commerciale Thiene con la sua arena digitale grazie a 56 mq di puro divertimento dedicato a Gaming&Esports. Un fitto calendario di attività attende i visitatori del Centro tra innovativi giochi su Playstation 5, le selezioni per il Team Esport L.R. Vicenza su EA SPORTS FIFA 23 e le candidature per entrare a far parte dei Caster WeArena.

WeArena On Tour si sposta al Centro Commerciale Thiene, in provincia di Vicenza, per la quarta tappa del progetto dedicato ai Centri Commerciali Carmila con una settimana all’insegna di giochi liberi su console di ultima generazione e competizioni Esport.

Durante la settimana dal 20 al 26 marzo, il Centro Commerciale Thiene e WeArena metteranno a disposizione, gratuitamente, 14 postazioni console su Playstation 5 per gli utenti che vorranno giocare ai loro videogames preferiti.

Eleonora Bigolaro, Direttrice Centro Commerciale Thiene: “Siamo entusiasti di ospitare questa iniziativa che avvicinerà i ragazzi del territorio al Centro Commerciale Thiene, nella speranza di far vivere loro un’esperienza unica ed innovativa. È sempre bello lasciar spazio ai giovani, dandogli la possibilità di esprimersi e farsi conoscere”.

Parallelamente, durante la settimana, decine di player si sfideranno su EA SPORTS FIFA 23 per provare ad aggiudicarsi un posto all’interno del Team Esport L.R. Vicenza.

Le candidature per il Team Esport rimarranno aperte fino a giovedì 23 marzo aquesto link

Inoltre, WeArena Entertainment S.p.A è alla ricerca di nuovi telecronisti.Chiunque volesse iscriversi per diventare la nuova “voce” delle partite su EA SPORTS FIFA 23 può compilare questo modulo.

Calendario di attività

Lunedì

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

17.00: selezioni Team Esport L.R. Vicenza e Caster

Martedì

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

17.00: selezioni Team Esport L.R. Vicenza e Caster

Mercoledì

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

17.00: selezioni Team Esport L.R. Vicenza e Caster

Giovedì

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

17.00: selezioni Team Esport L.R. Vicenza e Caster

Venerdì

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

17.00: selezioni Team Esport L.R. Vicenza e Caster

Sabato

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

15.30: torneo di selezione Team Esport L.R. Vicenza e Caster

Domenica

10.30-19.30: esperienza gratuita su Playstation 5

17.00: presentazione della Cantera e dei Titolari del Team Esport L.R. Vicenza