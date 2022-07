TEZZE SUL BRENTA – Taglia la strada a un centauro e si da alla fuga: denunciato automobilista

Venerdì mattina un automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso dopo aver causato la caduta di un motociclista.

I datti: la pattuglia del distaccamento di Tezze sul Brenta del Consorzio NE VI., in servizio sul territorio, era stata chiamata a causa di una donna riversa a terra in mezzo alla via Jonoch a Stroppari di Tezze sul Brenta. Recatisi sul posto, gli agenti hanno trovato la motociclista riversa sull’asfalto e, poco distante, il suo motociclo da cui era caduta. In stato confusionale, la vittima inizialmente aveva riferito di essere caduta da sola, mentre i presenti dichiaravano di non aver assistito all’incidente.

Tuttavia, la dinamica dei fatti lasciava perplessi gli agenti, che sono tornati in Pronto Soccorso per parlare nuovamente con la donna, che non è però riuscita a fornire ulteriori indicazioni perché in stato confusionale. Esaminate le registrazioni del sistema di videosorveglianza del Comune di Tezze sul Brenta, è emersa la vera dinamica dell’accaduto: una Mercedes aveva tagliato la strada al motociclo, provocandone la caduta per poi allontanarsi, lasciando la motociclista riversa sull’asfalto.

Identificata la Mercedes e il suo conducente, questi è stato convocato in Distaccamento dove, dopo aver inizialmente negato ogni addebito, ha poi riferito di essersi allontanato per paura. Denunciato per omissione di soccorso, all’uomo è stata anche ritirata la patente.