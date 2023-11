Terzo appuntamento nelle sale di Vicenza e provincia con i martedì al cinema

Terzo appuntamento martedì 21 novembre nelle sale cinematografiche di Vicenza e provincia con le proiezioni a costo ridotto della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Anche in questa terza settimana di proiezioni, il pubblico potrà approfittare per approfondire le opere in cartellone grazie alla presenza in sala di critici cinematografici ed esperti cinefili.

L’appuntamento di martedì 21 novembre è con Enrico Gheller dell’Università degli studi di Padova che al Cinema Busnelli di Dueville introdurrà la proiezione delle 20.45 di “Il libro delle soluzioni” (Francia, 2023) di Michel Gondry. Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevenne. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo. Il film è in cartellone anche alle 15.30.

Tornando in città, al Cinema Odeon di Vicenza troviamo, alle 16.00, 18.00 e 20.30, “L’ultima volta che siamo stati bambini” (Italia, 2023) di Claudio Bisio. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa.

La proposta del Multisala Metropolis di Bassano del Grappa è, alle 17.40 e 20.10, “Assassinio a Venezia” (USA, 2023) di Kenneth Branagh. Il film è ambientato nella Venezia del secondo Dopoguerra, precisamente alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l’investigatore Hercule Poirot, sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia.

Infine, il Multisala Starplex di Marano Vicentino offre la possibilità di scoprire, alle 21.20, il film “Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?” (USA, 2023) di Kristoffer Borgli. Paul Matthews, anonimo professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.