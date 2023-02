Terremoto in Turchia: giovedì i funerali di Amgelo Zen

Si terranno giovedì 23 febbraio nella chiesa di Fellette di Romano D’Ezzelino i funerali di Angelo Zen, l’imprenditore veneto di 60 anni specializzato in macchinari per gioielleria, morto in Turchia a causa del sisma che ha colpito anche la Siria.

Il corpo del vicentino era stato trovato dopo diversi giorni di ricerche tra i resti del Saffron Hotel di Kahramanmaras, l’albergo di 8 piani dove alloggiava Zen e andato completamente distrutto dal terremoto.

A recuperare la salma è stata la Guardia di Finanza arrivata sul posto con un cane specializzato nella ricerca di persone. Le esequie, per desiderio della famiglia, saranno in forma strettamente privata.