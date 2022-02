Tenta di scappare dal supermercato sferrando un pugno all’addetta antitaccheggio: arrestato

Ieri pomeriggio a Vicenza, alle ore 17.30 circa, via Monte Asolone, i militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM. hanno arrestato in flagranza di reato per rapina Ion Ilian, trentenne moldavo, cittadino rumeno, residente a Vicenza, già gravato da precedenti. L’uomo alle 17.20 circa, all’interno del supermercato “Prix Quality”, ha sferrato un pugno al volto ad una dipendente addetta all’antitaccheggio. La donna, che ha riportato contusioni multiple e trauma cranico guaribili in 3 giorni, gli aveva intimato di consegnare alcune confezioni di dolciumi che aveva prelevato senza pagare. L’uomo è stato arrestato.