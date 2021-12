Tennis: Vicenza si gioca la permanenza in A1 contro Crema

Domenica 5 dicembre il Tennis Comunali Vicenza si giocherà la permanenza in A1 contro il TC Crema di Paolo Lorenzi. Per i berici, una sfida difficile, vista l’assenza di Marco Cecchinato, giocatore in top 100 ATP e miglior giocatore dei vicentini, fermato dal Covid.

“La sera prima di scendere in campo avremmo firmato per un pareggio – commenta Enrico Zen, presidente del Tennis Comunali Vicenza – mentre oggi siamo qui con qualche rimpianto per quei due match-point non concretizzati avuti nel doppio che mi ha visto schierato insieme con Giovanni Peruffo. Sul mio servizio ho cercato l’ace quando forse avrei potuto optare per una palla più angolata ma meno forte. Quando invece ho risposto è stato bravo Ungur a mettere una prima non troppo potente che mi ha un po’ sorpreso, con conseguente rovesiio in rete”.

Non sono mancate però le note positive: “Giovanni Peruffo ha vinto un singolare che non era così scontato portare a casa confermando tutti i progressi visti quest’anno e poi in doppio è stato davvero bravissimo contro due giocatori di grandissima qualità come Ruggeri e Ungur. Tobias Kamke, poi, ha dominato la scena contro Paolo Lorenzi, ripetendosi nel doppio a fianco di Gabriele Bosio, che ha dimostrato ancora una volta di essere un compagno di alto livello. Peccato per Tommaso Dal Santo, di nuovo alle prese con problemi alla schiena: speriamo di poterlo recuperare per domenica”.

Domenica ci si gioca tutta la stagione e la permanenza in massima serie: “Ce la giocheremo come sempre – conclude Zen – E bisogna vedere se Crema recupererà Golubev, impegnato fino a ieri in Coppa Davis con il Kazakistan. In ogni caso, in una stagione condizionata dai tanti infortuni, cercheremo di fare squadra e di lottare al meglio delle nostre possibilità”.

Tennis Comunali Vicenza – TC Crema 3-3

SINGOLARI: Vincent Ruggeri (2.2) b. Bosio (2.3) 6-2 6-4; Ungur (2.3) b. Dal Santo (2.3) 1-0 rit.; Kamke (1.17) b. Lorenzi (1.12) 6-3 6-2; Peruffo (2.4) b. Datei (2.4) 7-6(2) 1-6 6-2.

DOPPI: Kamke/Bosio b. Lorenzi/Datei 6-4 7-5; Ungur/Ruggeri b. Zen/Peruffo 6-2 2-6 14-12. .