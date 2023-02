TAV: Celebron (Lega) “Grazie al PD che ci ricorda quanto fosse sbagliato quel progetto”

Riceviamo dal Vice Sindaco di Vicenza, Matteo Celebron, il commento sulla TAV a margine delle dichiarazioni di oggi del Centrosinistra:

“Le primarie del PD nazionale a Vicenza fanno bene. Nell’ansia da prestazione di questi giorni in cui i circoli del partito di Letta e Bersani si dividono su chi è il candidato migliore per replicare i risultati delle elezioni politiche, fanno un regalo straordinario involontario alla città.

Infatti il PD questa volta si fa del male da solo perché con la polemica tutta elettorale sulla TAV aiuta noi e i vicentini a ricordare, casomai lo avessimo dimenticato, che il Sindaco Rucco e la Giunta votata dai vicentini ha salvato la città dal progetto che aveva portato avanti la vecchia Giunta PD.

Grazie alla campagna delle primarie del PD oggi i vicentini possono apprezzare ancora di più il nostro lavoro per ridurre l’impatto negativo del vecchio progetto e migliorare quella che sarà un’opera strategica per i cittadini e le imprese di Vicenza.

Grazie a noi la TAV sarà davvero una svolta per la città e lo sarà con meno problemi di quelli che avrebbe creato il progetto del Partito Democratico. Non a caso i vicentini anche su quel progetto dannoso, anche a livello ambientale, lo hanno considerato una delle tante ottime ragioni per mandare a casa quella coalizione e chiedere a noi di migliorarlo.

Quindi grazie grazie e ancora grazie all’ennesima prova data da un partito in piena campagna elettorale interna che chiaramente soffre ancora dei sensi di colpa per i suoi 10 anni di immobilismo”.