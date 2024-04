Tajani al Vinitaly: rafforzare il rapporto con la Cina

Durante il forum di dialogo Imprenditoriale Italia-Cina a Verona, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e il ministro del Commercio della Repubblica Cinese, Wang Wentao, hanno annunciato un impegno congiunto. Si stabilisce che vi sarà un incontro annuale di scambio di iniziative tra le PMI dei due Paesi, oltre a un momento di analisi della situazione ogni sei mesi.

Tajani ha enfatizzato l’importanza di rafforzare il dialogo commerciale tra Italia e Cina, due Paesi con grandi capacità nel campo commerciale. Ha inoltre dichiarato di aver trovato il ministro cinese molto attento su vari fronti, il che favorirà il rafforzamento del dialogo bilaterale.

Entrambi i ministri concordano sull’importanza di privilegiare il commercio rispetto alle armi sul fronte economico e sulla necessità di ridurre i conflitti che coinvolgono diverse aree e linee commerciali, come nel Mar Rosso. Tajani ha sottolineato l’importanza del lavoro per la pace, evidenziando il ruolo chiave del dialogo e della diplomazia come strumenti fondamentali.

Inoltre, Tajani ha fatto riferimento allo sviluppo turistico cinese in Italia, considerato un punto cruciale e un settore chiave, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ha menzionato anche il volo aereo diretto tra Shanghai e Venezia, inserito in questo contesto di collaborazione.