Taglia un albero che gli cade addosso, ferito gravemente 61enne vicentino

Grave incidente ieri mattina alle 9.30 in via Braglio a Babarano Mossano. Un uomo di 61 anni, G.B., sx bancario ed ex segretario nazionale coordinamento BPVI, si è ferito gravemente mentre stava tagliando un albero in un piccolo bosco vicino alla sua casetta di collina. L’albero è caduto e l’ha colpito di striscio, ma l’uomo è caduto rovinosamente su una pietraia. L’incidente è successo davanti alla moglie che ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’eliambulanza che l’ha portato al San Bortolo dove è stato ricoverato in rianimazione con un forte trauma al capo