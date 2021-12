Super green pass, quindici violazioni a Vicenza

Nella giornata di ieri, la Prefettura di Vicenza ha avviato i controlli sui cittadini e sugli esercizi commerciali per il rispetto delle normative relative al super green pass. In totale sono state controllate 1.016 persone per verificare, anche con modalità a campione, il possesso del green pass nella duplice forma di quello di base ovvero rafforzato, riscontrando e sanzionando 15 casi di violazione. Sono state, inoltre, controllate 298 attività o esercizi senza riscontrare violazioni.

Ai fini di un rapido raffronto con l’entità dei controlli precedenti al Piano avviato dal 6 dicembre 2021, si evidenzia che la media giornaliera di persone controllate tra gennaio e novembre scorsi aveva avuto punte massime di 500 unità e minime di 300. Analogamente le attività/esercizi controllati giornalmente avevano registrato punte massime di circa 130 e minime di 20. Salta all’occhio, quindi, il significativo incremento dell’andamento dei controlli operati in tutta la provincia a cura della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali. Il dato, peraltro, è certamente parziale non disponendo allo stato dei monitoraggi richiesti da parte di un significativo numero di Comandi di Polizia Locale. Si conferma allo stato, peraltro, l’elevato riscontro di comportamenti rispettosi della normativa di contenimento sia da parte dei cittadini che degli operatori degli esercizi ed attività soggette a specifici obblighi. L’attività proseguirà in conformità alle direttive nazionali ed allo specifico Piano provinciale. A conclusione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica programmato per la mattinata di venerdì prossimo, gli organi di informazione interessati potranno prendere parte ad un punto stampa con l’aggiornamento dei dati in possesso.