Stava spacciando eroina e coca: arrestato nigeriano

Ieri alle ore 14 a Vicenza in via Biron di Sopra, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti O. E. nigeriano trentaduenne residente a Vicenza, regolare in Italia. L’uomo stava cedendo a una persone 4 dosi di eroina, del peso complessivo di 0,90 grammi e 5 dosi di cocaina. La perquisizione sull’uomo ha fatto rinvenire poi 225 euro, ritenuti proventi di attività di spaccio e 2 telefoni cellulari. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato posto ai domiciliari.