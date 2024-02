Squid Game 2: c’è il trailer! (VIDEO)

Netflix ha rilasciato un teaser per la seconda stagione della sua serie di successo. Scopriamo Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), il grande vincitore del gioco riconoscibile dai suoi capelli rossi, pochi istanti dopo la fine della prima stagione, mentre è all’aeroporto, pronto a imbarcarsi per raggiungere la figlia. La seconda stagione uscirà ‘nel corso del 2024’ senza ulteriori dettagli da parte della piattaforma. La prima stagione di Squid Game, che ha totalizzato 1,65 miliardi di ore viste ed è la più vista di sempre su Netflix.

“Ti pentirai di questa decisione ”, dice una voce minacciosa al telefono. “Ti troverò, costi quel che costi”, risponde Seong Gi-hun, che non ha ricevuto i 45,6 miliardi di won che aveva vinto.

Se Netflix non ha rivelato la trama di questi nuovi episodi, la piattaforma ha rivelato il cast dei personaggi lo scorso giugno . Insieme ai veterani della prima stagione Lee Byung-hun (l’agente mascherato), Wi Ha-joon (il poliziotto) e Gong Yoo (il famoso reclutatore), incontreremo nuovi giocatori.

Questi includono Yim Si-wan, ex membro del gruppo K-pop ZE:A e attore della serie Strangers from hell ; Kang Ha-Neul, visto nel thriller coreano Forgotten ; Park Sung-Hoon, protagonista dell’altro successo coreano di Netflix The Glory ; e infine il cantante Yang Dong-geun.

Lanciato a settembre 2021, Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno social. Una violenta critica all’ultraliberalismo, la serie segue un gruppo di cittadini coreani intrappolati in un gioco di grande crudeltà. Detiene il record per il miglior inizio nella storia di Netflix con 1,65 miliardi di ore guardate in 28 giorni. Squid Game , che ha ispirato anche un reality show su Netflix, sarà adattato in un videogioco.