Arriverà finalmente la Serie TV di Harry Potter (HBO, per fortuna): quattro sceneggiatori in gara

Il ritorno a Hogwarts sta prendendo forma. Annunciato la primavera scorsa, il progetto della serie tv Harry Potter è rimasto a lungo ai blocchi di partenza a causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood. Si è trattato solo di un rinvio poiché il sito Deadline rivela che la Warner ha chiesto a ben quattro diversi sceneggiatori di presentare i loro progetti per un nuovo adattamento dei romanzi di JK Rowling destinato alla sua piattaforma HBO Max. E questa è una grande fortuna considerando la qualità epica della piattaforma. C’è solo da augurarsi che non cada nelle tossiche e fastidiose censure e scontatezze woke che spesso (in alcune piattaforme) hanno rovinato grandi titoli o serie iniziate benissimo. HBO vanta fra i suoi maggiori successi True Detective, Silicon Valley, Chernobyl, The White Lotus, The Last of us, Succession, Sex and the city, Il Trono di Spade,The Leftovers, The Sopranos,

Una o più serie?

I quattro sceneggiatori in gara sono professionisti esperti del mondo delle serie. La britannica Martha Hillier ha scritto The Last Kingdom per la BBC e Netflix e il suo connazionale Tom Moran ha scritto The Devil’s Hour su Prime Video. Sono stati chiamati in causa anche due scrittori americani: Kathleen Jordan a cui dobbiamo Teenage Bounty Hunters su Netflix e infine Michael Leslie, responsabile del recente riavvio di The Hunger Games al cinema .

La scadenza indica che i primi incontri con alcuni candidati hanno avuto luogo a Los Angeles la settimana scorsa e che dovrebbero proseguire nel Regno Unito nei prossimi giorni. Nonostante le polemiche di cui è regolarmente oggetto sui media, JK Rowling sarebbe direttamente coinvolta nella scelta dello sceneggiatore della serie di cui sarà coproduttrice. Non sarà, infine, esclusa l’ipotesi di uno o più spin-off.

L’annuncio di una futura serie di Harry Potter ha suscitato forti reazioni da parte dei fan lo scorso anno, in particolare all’idea di vedere nuovi attori succedere a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, eroe degli otto film usciti nelle sale tra il 2001 e il 2011, con 7,7 miliardi di dollari di entrate.

Per Warner, il ritorno della saga di Harry Potter è una sfida colossale. “ Mia moglie ed io leggiamo i libri ai nostri tre figli ”, ha spiegato il boss del Major David Zaslav nell’aprile 2023. “ Quindi è molto commovente, perché per dieci anni consecutivi il pubblico vedrà Harry Potter su HBO Max. È davvero emozionante qualcosa .”