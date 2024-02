Spaccio di droga: 2 giovani segnalati

Nell’ambito di mirati interventi a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei punti nevralgici delle aree urbane, i finanzieri di Arzignano hanno sequestrato, ad Arzignano e a Montecchio Maggiore, decine di dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish. In particolare, due giovani sono stati segnalati al Prefetto della provincia di Vicenza per l’adozione dei pertinenti provvedimenti amministrativi connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.