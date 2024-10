Sovizzo – Arrivano contributi per la fusione: ecco come saranno spesi

Contributi fusione, dalla Regione i primi 225mila euro. Sovizzo approva una variazione straordinaria al bilancio 2024-2026: in arrivo sportello polifunzionale, sportello psicopedagogico e doposcuola. Contributi anche alle scuole per la sistemazione di spazi e impianti, e il potenziamento del trasporto.

A meno di nove mesi dall’ufficializzazione della fusione con Gambugliano, il nuovo Comune di Sovizzo ha ricevuto la prima tranche dei contributi straordinari dalla Regione Veneto. Via libera all’ingresso di circa 225 mila euro, che sommandosi ad altri parziali aggiustamenti in corsa, permettono all’amministrazione di approvare una nuova variazione al bilancio previsionale 2024-2026 per un complessivo di circa 805 mila euro relativi al solo 2024.

La rimodulazione tra nuove entrate e uscite previste permette di mettere subito in agenda tanti interventi tra quelli inseriti nel programma di mandato, in particolare dando immediata attuazione al progetto per lo sportello polifunzionale, il punto di contatto tra il municipio e i cittadini che permetterà di espletare le principali operazioni a livello comunale senza gravare sull’operatività degli uffici.

Al via anche lo sportello psico-pedagogico, per dare ascolto e supporto a chi si trova in difficoltà dal punto di vista personale, relazionale e familiare, soprattutto durante infanzia e adolescenza.

A livello scolastico, saranno portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, con focus sugli impianti di riscaldamento e sulla pavimentazione della sala mensa. Contributi saranno inoltre destinati al potenziamento del trasporto e all’avvio del servizio di doposcuola.

«Cominciamo a vedere i frutti di una scelta importante come quella della fusione – commenta Andrea Cenzi, vicesindaco e assessore al bilancio -. Con questa variazione il Comune andrà a realizzare tanti interventi diffusi, rispondendo in modo diretto ai bisogni più importanti della comunità. Ogni risorsa investita in questi progetti ha l’obiettivo di portare benefici tangibili, migliorando la qualità della vita quotidiana e valorizzando il ruolo Comune e delle sue istituzioni a servizio dei cittadini».