Sorpreso a masturbarsi in un camerino: denunciato cittadino italiano

Ieri pomeriggio, al Centro Commerciale Palladio, un cittadino italiano, residente in città, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo si trovava in un camerino di un negozio del centro commerciale, quando è stato notato da una donna mentre praticava autoerotismo. L’uomo è stato intercettato dalla squadra Volanti della Questura e portato in viale Mazzini per essere denunciato.