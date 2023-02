Siccità: sulle Dolomiti venete deficit neve -30%, sulle Prealpi -15%

Le Dolomiti venete presentano un quadro meno grave rispetto a tutto l’arco Alpino per le nevicate in questo inverno: il deficit stimato è di un -30% di neve fresca tra ottobre e febbraio rispetto alla media del trentennio 1991-2020, in termini assoluti circa un metro di neve in meno.



Lo si apprende dai dati elaborati dall’ufficio di Arabba dell’Arpav, l’agenzia ambientale del Veneto.

La prima decade di questo febbraio è stata peraltro caratterizzata da deboli precipitazioni nelle Dolomiti nordorientali, rispetto invece alla abbondanti precipitazioni avvenute lunga la cresta di confine dell’Alto Adige (50-70 centimetri a 1.600 metri di quota).

Il colpo finale lo stanno dando le temperature: la prima decade di febbraio è stata la seconda più alta dal 1990, preceduta solo dal 1998. Per le Prealpi (Altopiano di Asiago, Lessini) il deficit della neve è del 15% rispetto alla media, equivalente ad un accumulo inferiore di circa 30 centimetri.

(ANSA).