Se mi lasci ti……Donzello

GIOVANNI DONZELLI RESPINGE LE DIMISSIONI DI IERARDI

La danza meloniana sul post elezioni continua a regalare argomenti alla cronaca di Vicenza.

Dopo le dimissioni di Mattia Ierardi e lo strascico di oggi con Giorgio Conte che promette querele all’ex assessore FdI, si aggiunge un’inaspettata svolta. Ieri pomeriggio c’è stata una telefonata tra Ierardi e Giovanni Donzelli, il parlamentare toscano a cui Giorgia Meloni ha affidato la gestione territoriale del partito, in cui lo stesso ha chiesto al dimissionario di prendersi quindici giorni di riflessione e di valutare un ripensamento. E’ quanto ha dichiarato a noi in queste ore Mattia Ierardi, che si riserva di prendere in seria considerazione lo stop del n.2 di FdI.

Può essere, quindi, che la lunga relazione tra la destra e l’ex assessore ai lavori pubblici, pur in crisi, possa rientrare nelle prossime settimane. Fratelli d’Italia, se è confermato quanto riportato da Ierardi circa la telefonata con Donzelli, si sta comportando con l’atteggiamento tipico delle liturgie della politica, quando un dirigente, che ha perso le elezioni, si dimette, gli restituisce la fiducia e lo invita a continuare di più e meglio di prima. Se ci sono le condizioni.

Quello che non si sa è proprio questo, ci sono le condizioni per rilanciare la destra in un clima meno teso e più costruttivo di quello, peraltro fisiologico, che abbiamo visto subito dopo l’apertura delle urne?

Lo scopriremo solo vivendo.