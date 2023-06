Scossa di terremoto in Veneto: la spiegazione del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS

In merito al terremoto registrato questa mattina in Veneto si invia di seguito il comunicato redatto dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS e la documentazione aggiornata relativa all’evento

Oggi, 23 giugno 2023, alle ore 7:21 locali, la Rete Sismometrica del Veneto ha registrato un terremoto localizzato nella zona del Cansiglio, in prossimità di Fregona, in provincia di Treviso (Fig.1). La magnitudo preliminare stimata è pari a 2.8. Da alcune segnalazioni, risulta che il terremoto sia stato percepito da diverse persone in prossimità dell’area epicentrale. Al momento non sono state registrate ulteriori scosse.

Il terremoto è stato registrato anche dalle stazioni della nuova rete accelerometrica regionale ad alta densità. La rete, realizzata dall’OGS per conto della Regione del Veneto con finanziamento POR FESR 2014-2020, consta di 332 sensori a coprire oltre il 50% dei comuni del Veneto. Il segnale del sisma è ben visibile per le stazioni più prossime all’epicentro, tra cui quella di Vittorio Veneto (Fig. 2).

La zona interessata dal terremoto di questa mattina è ben nota per la sua pericolosità sismica (la più elevata in Veneto). In passato è stata colpita dai forti terremoti del 29 giugno del 1873 (la prossima settimana ricorrono i 150 anni del sisma), che ebbe intensità macrosismica tra il IX e il X grado della Scala Mercalli–Cancani–Sieberg (MCS) e magnitudo stimata 6.3, e quello del 18 ottobre 1936, che ebbe intensità epicentrale del IX grado MCS e magnitudo stimata 6.2.

Tutte le informazioni sismologiche disponibili sono pubblicate da OGS al sito

http://terremoti.ogs.it/.