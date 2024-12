Scoperta discarica abusiva nel Vicentino: denunciato il proprietario (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno individuato e sequestrato un’area utilizzata come discarica abusiva nel Comune di Enego, in provincia di Vicenza. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, ha portato alla scoperta di una vasta quantità di rifiuti di varia natura stoccati in modo irregolare e senza autorizzazioni.

Tra i materiali rinvenuti figurano macchinari per condizionamento, elettrodomestici di grandi dimensioni, apparecchiature elettroniche (RAEE), motori elettrici, pneumatici, mobili in legno e metallo, bidoni contenenti cavi elettrici, batterie, rottami ferrosi, cavi in rame e oggetti di uso comune di diversa provenienza. Parte dei rifiuti è stata classificata come pericolosa, aumentando la gravità della situazione.

L’indagine, avviata grazie al controllo economico del territorio effettuato dai finanzieri della Tenenza di Asiago, ha preso il via dall’osservazione di rifiuti accumulati nei pressi del centro abitato. Le Fiamme Gialle, in collaborazione con il Dipartimento provinciale di Vicenza dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto (ARPAV), hanno verificato che l’area era utilizzata per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti, in violazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 sulle norme ambientali.

Il proprietario del terreno, un cittadino italiano, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo per impedire ulteriori danni ambientali.

L’operazione rientra in un più ampio quadro di vigilanza territoriale condotto dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in sinergia con ARPAV, volto a tutelare la salute pubblica e prevenire attività illegali che compromettono l’ambiente.