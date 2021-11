Scontro tra due auto in centro a Malo: tre feriti

Nel pomeriggio di ieri, due automobili si sono scontrate in centro a Malo. Secondo le ricostruzioni, F.P., 81 anni, di Monte di Malo, in uscita da via Molinetto alla guida della sua Volkswagen Polo, si sarebbe scontrato con la Seat Ibiza di A.B., 21 anni, di Isola Vicentina, mentre questi percorreva via Chiesa in direzione del centro. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem, che ha trasportato i due conducenti e la moglie di uno dei due all’ospedale di Santorso. Sul posto anche la polizia locale, che ha eseguito i rilievi dell’incidente.