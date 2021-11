Scontro tra due auto: grave 19 enne

Brutto incidente frontale ieri pomeriggio in via Astico, a Fara Vicentino, Lo schianto è avvenuto lungo il rettilineo che porta a Breganze: i due conducenti sono ricoverati e uno di loro, L.R., 19 anni, è intubato e in gravi condizioni. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L.R., di Breganze, stava viaggiando lungo via Astico sulla sua Ford Fiesta; dalla corsia sovrapposta stava sopraggiungendo P.P., 35 anni, di Caltrano. L.R. avrebbe perso per un secondo il controllo dell’auto e le macchine si sarebbero scontrate. Il Freelander di P.P. è uscito di strada mentre la Fiesta è rimasta nella carreggiata. Immediata la chiamata al Suem e ai carabinieri. I due sono stati ricoverati in ospedale. L.R., pur essendo più grave, non sarebbe in pericolo di vita.