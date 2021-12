Scontro fra camion all’alba in A4: un ferito

Alle 4:10 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra il casello di Padova Ovest e Grisignano nel territorio di Villafranca Padovana per il tamponamento di un autoarticolato da parte di un mezzo pesante adibito a trasporto carburante: ferito un autista. I pompieri arrivati da Padova con un’autopompa e un’autobotte, l’autogrù e 9 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina di guida del mezzo che trasportava carburante l’autista, rimasto incastrato, il quale è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada. Scortata dai vigili del fuoco l’autocisterna incidentata.