Scontro fra Agugliaro e Campiglia: un ferito da codice rosso (foto e video)

Poco dopo le 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 Riviera Berica ad Agugliaro incrocio con Via Pilastro del comune di Campiglia dei Berici per un incidente tra due auto: un ferito. Il primo intervento di soccorso da parte di un vigile del fuoco di passaggio, prima dell’arrivo della squadra di Lonigo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato all’interno della Ford Focus. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM ed elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza. Illeso il conducente della Mercedes CLA. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.