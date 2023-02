Scontri di Firenze: Joe Formaggio si schiera con il ministro Valditara

(da comunicato) Il Consigliere regionale Joe Formaggio, di Fratelli d’Italia, dichiara:”Circa i fatti di Firenze della settimana scorsa, dove vi è stata una colluttazione tra giovani di Azione Studentesca e dei centri sociali, condanno fermamente ogni tipo di violenza. È chiaro però che non spetta a me fare indagini ed emettere condanne, ciò spetterà agli organi inquirenti valutare la situazione, visto e considerato che girano dei video, acquisiti successivamente dalla Questura di Firenze, dove pare che proprio i ragazzi dei centri sociali abbiano iniziato la colluttazione, come sta emergendo anche secondo alcuni testimoni”. Continua Joe Formaggio:”Ciò che notiamo, è che la sinistra sta strumentalizzando l’accaduto per attaccare il Governo e soprattutto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara solo per aver biasimato diversi Dirigenti Scolasti, i quali hanno emesso circolari tipiche da segretari politici piuttosto che da presidi imparziali di una scuola”. Conclude Joe Formaggio:”Inoltre, rimango stupito come il COBAS (Comitato di Base della Scuola – Veneto), abbia diramato un comunicato a tutte le scuole del Veneto chiedendo le dimissioni del Ministro e denunciando un pericolo neofascista che di fatto non esiste, come hanno affermato il PM e la Procura di Firenze, relegando l’accaduto come futili motivi, e quindi scaramucce tra studenti. Anzi, se vogliamo dirla tutta, vi sono più violenze dei centri sociali e degli anarchici, come dimostrano le ultime settimane. Come mai a tal proposito, la sinistra presente in Consiglio regionale, di fronte alle minacce rivolte al Ministro Nordio non si è mai espressa? Valuterò quali azioni attuare in Consiglio Regionale del Veneto, confrontandomi proprio con l’Assessore Donazzan che spesso ha subito violenze verbali e minacce dai collettivi col silenzio della sinistra, per far sì che questa deriva ideologica e strumentale della sinistra non esasperi questi clima che non fa bene a nessuno”.