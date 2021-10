Schio: violento incidente d’auto, grave un 43enne

Ieri sera, a Schio, due persone sono rimaste ferite in un incidente d’auto avvenuto all’incrocio di via 29 aprile. Uno dei due è in gravi condizioni dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere della macchina.

Lo schianto ha coinvolto una Fiat panda e una Mercedes Classe B. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con due squadre, mettendo in sicurezza i mezzi e un palo dell’illuminazione pubblica. Il ferito grave è stato estratto dalla macchina e preso in carico dal Suem, che l’ha immediatamente portato in ospedale; anche la guidatrice della Mercedes è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi.