Schio, sgomberato immobile con due abusivi

Alle ore 18:30 di domenica, un negoziante ha allertato la Polizia Locale Alto Vicentino per un uomo che aveva dato in escandescenze vicino alla stazione dei treni: le due pattuglie giunte sul posto hanno identificato nell’uomo il già noto S.E.R., 41 enne tunisino, che nel frattempo si era allontanato verso il centro.

La polizia locale ha allora istituito dei presidi fissi in centro storico, che era gremito di bambini e genitori in costume per la festa di Halloween. S.E.R. è stato quindi rintracciato davanti al Duomo, e controllato a vista dagli Agenti per il resto della serata, finchè gli agenti hanno individuato anche il luogo dove l’uomo alloggiava.

Dopo avere identificato il proprietario dell’alloggio occupato ed averne raccolto la denuncia-querela per il reato di invasione di edifici, con relativa richiesta di sgombero immediato, nella mattinata oggi la polizia locale ha provveduto al controllo dell’immobile riscontrandovi la presenza di S.E.R. e di altro uomo 31enne di nazionalità marocchina, peraltro soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per altro reato. S.E.R. è stato quindi accompagnato all’Ufficio Immigrazione per il rinnovo della procedura di espulsione dal territorio nazionale. L’altro uomo è stato fotosegnalato e denunciato per il reato di invasione di edifici.

Sempre in mattinata l’ufficio tecnico comunale ha tolto le brandine e i materassi di fortuna sistemati nell’immobile, e la proprietà ha provveduto alla sistemazione della porta di accesso, rendendola più difficilmente accessibile.