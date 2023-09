Schio – 22enne danneggia esterni di una banca: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Schio nei giorni scorsi sono

intervenuti in centro a Schio ove era stata segnalata la presenza di un 22enne nigeriano

che, senza alcun apparente motivo, stava danneggiando alcuni suppellettili all’esterno di

un istituito di credito. I militari tempestivamente giunti sul posto individuavano nella

flagranza il giovane che veniva bloccato e condotto presso gli uffici del Comando via

Maraschin. Al termine delle formalità di rito per il soggetto è scattata la denuncia in stato

di libertà per danneggiamento.