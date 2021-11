Schianto in parapendio nel suo primo volo, Francesca muore a 34anni alle Canarie

Tragedia alle Canarie, dove Francesca Palliotto, 34enne originaria di Cittadella, in provincia di Padova, è morta in seguito ad un incidente in parapendio. La donna viveva sull’isola su una barca insieme alla famiglia e lascia due figlie di 9 e 6 anni. La notizia è stata riportata dal Mattino di Padova: la tragedia si è consumata giovedì scorso. Stando a quanto riferisce il quotidiano, Francesca si è lanciata in tandem con un istruttore, era la prima volta che lo faceva. Ma appena partiti c’è stata una folata di vento anomala che li ha scaraventati a terra.

Il decesso si è verificato venerdì, 24 ore dopo l’incidente. La notizia della morte è arrivata presto anche a Padova, dove vivono i genitori.