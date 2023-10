Scatti sull’inquinamento di Vicenza esposti in città: ecco dove

In vista della domenica ecologica del 15 ottobre dedicata all’inquinamento atmosferico, è stata allestita oggi sulle plance pubblicitarie del Quartiere Italia la mostra fotografica itinerante “Sick Pianura Padana”, proposta dal collettivo fotografico Ty-project, ad opera del fotografo vicentino Marco Dal Maso. Le 30 foto, allestite anche al Parco della Pace nell’ambito dell’Hangar Palooza Festival, riproducono alcune visuali della città con diversi livelli di inquinamento, indicati nella didascalia.

«L’idea della mostra su un supporto tradizionale come le plance pubblicitarie, con un tema così moderno e che coinvolge tutti i cittadini, mi ha davvero colpito – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. La serie di 30 foto trasmette a livello visivo il tema dell’inquinamento atmosferico: alcune immagini in modo diretto, altre con un trasporto intuitivo ed emotivo forte, ci fanno vedere Vicenza e alcune zone della Pianura padano veneta con un unico filo conduttore, l’aria e il suo stato. Ogni foto ha la data in cui è stata scattata e il livello di Pm10 rilevato da Arpav. Invito i cittadini a visitare la mostra così come a partecipare alle tante iniziative in programma per la domenica ecologica, cogliendo l’occasione per lasciare a casa l’auto e sperimentare forme di mobilità sostenibili».

La mostra rientra tra le iniziative della domenica ecologicain programma domenica 15 tra Quartiere Italia, Parco della Pace e centro storico.

È previsto inoltre il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18 e nella stessa fascia oraria saranno chiuse per alcuni tratti via Carducci e via Goldoni con la conseguente deviazione della linea 4 del trasporto pubblico locale. Lo stop alla circolazione interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

Numerosi gli eventi in calendario. Tra questi, al Quartiere Italia, per la prima volta, verrà aperta al pubblico la stazione di monitoraggio dell’aria di via Tommaseo gestita da Arpav. Le visite saranno possibili dalle 10 alle 18. La centralina effettua, mediante strumentazione automatica, le misure degli ossidi di azoto, dell’ozono e delle polveri sottili PM10 e PM2.5 e rappresenta il punto di riferimento non solo per il Comune di Vicenza ma anche per tutti i Comuni dell’Agglomerato Vicenza.

Fiab proporrà un percorso in bicicletta da piazza Biade, attraverso le vie del Quartiere Italia, con incursioni anche in quelle dove è esposta la mostra fotografica “Sick Pianura Padana” per arrivare al Parco della Pace (entrata in viale Ferrarin). Lungo il percorso, in via Carducci, si terrà “Storie di terra”, letture teatrali a tema, nella ricorrenza della tragedia del Vajont, organizzate da ExvUoto teatro.

Nell’ambito dell’’Hangar Palooza Festival, il Festival dei festival, dal 13 al 15 ottobre al Parco della Pace, l’hangar 1 ospiterà alle 9.45 il convegno “Vicenza respira al Parco della Pace. L’inquinamento atmosferico, i suoi effetti e il ruolo del nostro polmone verde”. Interverranno l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, Roberto Fiorentin, di Veneto Agricoltura, Cristina Canova e Andrea Tapparo, docenti dell’Università degli Studi di Padova, Andrea Poggio, della segreteria nazionale di Legambiente.

Maggiori informazioni sugli eventi e sul blocco del traffico nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/356017).