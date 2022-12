Scandalo Qatar: sigillati altri quattro uffici, anche quello dell’assistente di Moretti (ex assistente di Panzeri)

Si allarga l’inchiesta a Bruxelles sulla corruzione dal Qatar. Confermati gli arresti per Antonio Panzeri, Eva Kaili, Niccolò Figà-Talamanca e Francesco Giorgi. Perquisizioni nella casa dell’eurodeputato socialista Tabarella e indagini sulle votazioni relative ai Paesi del Golfo.

Secondo quanto riporta Repubblica sono stati sigillati gli uffici di altre quattro persone, che non sono indagate allo stato attuale:

A Davide Zoggia sarebbe stato sequestrato il telefonino perché viveva in una casa di proprietà di Giuseppe Meroni e con lui avrebbe condiviso l’ufficio. Zoggia è ex sindaco di Jesolo e presidente della provincia di Venezia, fedelissimo di Bersani e capo dell’organizzazione del partito Democratico con Epifani, passato, dopo la legislatura 2013-2018 ad Articolo Uno.

Sigillato l’ufficio di Meroni, ex assistente di Panzeri ed ora alle dipendenze di Lara Comi (Forza Italia). Lo stesso per Donatella Rostagno (esperta di Medio Oriente, ex collaboratrice di Panzeri e ora dell’europarlamentare belga di origine italiana, Maria Arena, è componente del Board della Ong “Fight Impunity”, fondata sempre da Panzeri e ora sotto indagine della procura belga). Sigilli anche all’ufficio di Federica Garbagnati, in quanto ex collaboratrice di Panzeri ed ora assistente di Alessandra Moretti, eurodeputata vicentina. Nessuno di questi ultimi è sotto indagine.

Alessandra Moretti, che era stata a Doha nel 2020 per un convegno sui diritti delle donne come membro della Commissioni Femm. E’ stata intervistata da Affaritaliani sul Qatargate, smentendo che la sua assistente sia stata interrogata (leggi intervista)

