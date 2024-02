Situazione particolarmente critica a Sant’Agostino, minacciata o, per meglio dire, colpita dal Retrone che non ha cessato nella notte di aumentare di livello passando dai 3,06 metri del tardo pomeriggio ai 3,8 metri di stamane. Un autentico disagio considerando anche la presenza di molte aziende in zona. Gli accessi sono stati chiusi da Qui sotto alcune foto (facebook: Matteo Baccara). In copertina foto Oldman