Sabato a Noventa Vicentina la Giornata Ecologica: ritrovo davanti al Municipio

Nell’ambito dell’11^ edizione di Amambiente Festival, il Comune di Noventa Vicentina invita la cittadinanza a partecipare alla “Giornata ecologica” di Sabato 25 marzo 2023.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 davanti a Villa Barbarigo per la registrazione, la consegna dei dispositivi di protezione e della merenda.

Parteciperanno all’iniziativa i gruppi di Protezione Civile, i volontari delle varie associazioni noventane e i componenti dell’Associazione “Raccoglitori di Inciviltà Altrui”.

L’obiettivo della “Giornata ecologica” è quello di sensibilizzare sempre di più i cittadini sulle tematiche ambientali e di sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero. Tuttavia, l’impegno per l’ambiente deve essere costante e non limitarsi al solo “evento” della “Giornata ecologica” in quanto ciò che accadrà nel futuro dipenderà in buona parte dai comportamenti che la comunità adotta nel presente.