BASSANO – Al via la campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici

Prenderà il via a breve, tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2024, una campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici che interesserà buona parte del territorio comunale di Bassano del Grappa.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

L’iniziativa del Comune, svolta in collaborazione con ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici – Unità Organizzativa Agenti Fisici area Ovest, si protrarrà per circa due anni e comprenderà 18 monitoraggi della durata minima di 15 giorni ciascuno con la strumentazione dell’agenzia ARPAV, e una campagna parallela con la nuova strumentazione appositamente acquistata dall’Amministrazione comunale per monitoraggi a maggiore durata in particolari situazioni, e laddove un’area del territorio comunale venisse interessata dalla presentazione di istanze per l’installazione di nuove Stazioni Radio Base.

Entrambe le iniziative saranno gestite dai tecnici di ARPAV in collaborazione con i tecnici del Servizio Ambiente dell’Amministrazione comunale. A tale scopo, ai cittadini verrà richiesta la disponibilità per la messa a disposizione di uno spazio di loro proprietà in presenza di alcune caratteristiche: un tetto piano facilmente accessibile o un poggiolo alto, la possibilità del sito di vedere almeno una Stazione Radio Base, e la possibilità di mantenere posizionata tale antenna per almeno 15 giorni senza che sia manomessa o possa creare disturbo al vivere quotidiano.

“Quello che avvieremo per prevenire situazioni di rischio e garantire la salute dei cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente, Andrea Viero – sarà un monitoraggio capillare e approfondito dei campi elettromagnetici, che farà seguito ad un regolamento che ci ha consentito di evitare il posizionamento di antenne in punti sensibili della città, nonostante la libertà, indipendente dalla nostra volontà, che la legge assicura ai privati per le installazioni”.

I cittadini potranno comunicare la loro disponibilità, che sarà valutata dai tecnici comunali, all’indirizzo mail serviziambientali@comune.bassano.vi.it o contattando il Servizio Ambiente ai numeri 0424519606-607.

“Va sottolineato – conclude l’assessore – che la differenza dell’uso tra la centralina del Comune e le centraline di monitoraggio di ARPAV sarà soltanto temporale. La nostra resterà posizionata in un punto per almeno sei mesi, mentre le altre monitoreranno ogni punto per circa due settimane. Ringrazio sin da ora i cittadini che si metteranno a disposizione, anche a protezione della loro stessa salute, oltre che per garantire alla comunità un ambiente sicuro”.