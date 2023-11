Sabato 2 dicembre riparte da Vicenza il viaggio di Linea Verde Start

Vicenza raccontata attraverso le sue bellezze storico artistiche e i suoi artigiani.

Il 2 dicembre, alle ore 12.00, su Rai 1, infatti, con la puntata dedicata proprio a Vicenza, ricomincia il viaggio di ‘Linea Verde Start’ nell’eccellenza dell’artigianato e delle piccole imprese. In questa nuova edizione, il cammino del programma realizzato in esclusiva con ConfartigianatoImpresee condotto da Federico Quarantasi snoderà in 10 tappe. Dopo Vicenza, sarà la volta di Arezzo, di Bari e di Novara, per poi toccare Cagliari, Palermo, Lecco e Como, Bologna, Macerata, Trieste.

Con Linea Verde Start, il ‘saper fare’ artigiano è quindi nuovamente protagonista della narrazione televisiva di Rai1 dedicata alla bellezza dei territori italiani e alla loro biodiversità produttiva. E a Vicenza, immersi nel fascino e nello splendore del patrimonio artistico e culturale, gli imprenditori testimonieranno la qualità dei loro prodotti: dalle specialità alimentari agli strumenti musicali, dai giardini verticali alle opere di artigianato artistico. Il fare artigiano quindi nuovamente protagonista della narrazione del territorio in un connubio che ha portato la provincia vicentina ad essere la più rappresentative del settore in Italia, come ricorda anche il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion nel suo intervento.

La trasmissione propone un ‘viaggio’ tra gli artigiani e le piccole imprese beriche che, affiancati da Confartigianato, sanno mantenere il giusto equilibrio tra antiche tradizioni produttive, sostenibilità, innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente. Una combinazione interpretata da giovani intraprendenti e appassionati del proprio lavoro. In alcuni casi ereditato dai genitori, ma spesso creato con anni di studio e di formazione per realizzare sogni e talento. Nel corso della trasmissione saranno gli stessi protagonisti a raccontare la loro storia spiegando come ogni giorno uniscono la tradizione con innovazione e sostenibilità.

In questo modo un territorio a forte vocazione artigiana trova la strada per costruire il proprio futuro all’insegna del rilancio e della valorizzazione dei prodotti e dei servizi made in Italy.

Linea Verde ha visitato anche monumenti e bellezze del patrimonio artistico e culturale vicentino quali La Basilica Palladiana a Vicenza, Villa Cordellina e i Castelli di Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore, il Santuario di Monteberico, la Casa Rupestre e la Cava Arcari a Zovencedo. Molto seguita, Linea Verde è una trasmissione che pone attenzione a quando di meglio e di bello, in termini storico culturali e di prodotti, propone il territorio italiano stimolando la curiosità e la voglia di scoprire di persona le realtà raccontate dalle telecamere. In questo senso Vicenza, la sua provincia e le sue eccellenze, grazie a Confartigianato ha potuto beneficiare di una ‘presentazione’ al grande pubblico davvero unica, con anche una narrazione dell’artigianato di grande qualità