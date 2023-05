Rucco: “Contro di me campagna d’odio social”… e partono le denunce

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Francesco Rucco

“Ieri sui social – scrive – è comparso un post di un comunicatore di una agenzia vicina al centrosinistra. Un post diffamatorio contro il Sindaco Rucco, contro il centrodestra e contro le pietre di inciampo posate dalla Giunta Rucco per ricordare le vittime dell’Olocausto. Post condiviso e supportato tra gli altri dalla candidata plurivotata di Coalizione Civica, Martina Corbetti, parte della squadra del candidato sindaco del PD. La violenza del post è stata denunciata dal Sindaco ieri sera nella trasmissione Focus, e il candidato del PD ha affermato di non conoscerla e ha rifiutato di dissociarsene.

“Il candidato del PD non si dissocia da una manifestazione di violenza e di diffamazione così grave. Eccola lì, svelata, la vera natura della magnifica squadra che ha alimentato di odio il candidato del Pd Possamai per mesi e mesi.” È la dichiarazione del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico al ballottaggio del 28 e 29 maggio. “Una vergognosa e allucinante offesa alla Memoria delle vittime dell’Olocausto e a tutta la città di Vicenza. Nel giorno in cui la Schlein impone a Vicenza l’accordo con il movimento Cinque Stelle a Possamai. A dimostrazione che più la nascondono e più la segretaria nazionale del Pd è la vera regista della campagna di odio armata da mesi dal suo partito per prendere il potere a Vicenza. L’autore di questo osceno post diffamatorio è un rappresentante della sinistra di Possamai e a commentare e apprezzare è una sua candidata in consiglio comunale. Come 5 anni fa l’unica cosa che sanno fare Possamai e il Pd è seminare odio e diffamazione con i suoi amici di questa campagna elettorale e con i nuovi amici del ballottaggio. Le denunce alla polizia postale e le querele per diffamazione sia agli autori che ai candidati di Possamai che firmano questa indegna campagna sono già partite. Ma la vera giustizia rispetto all’odio diffuso per mesi da Possamai e oggi evidente la faranno i vicentini domenica e lunedì andando a votare. Adesso sanno chi è davvero la sinistra che vuole tornare a comandare Vicenza!”