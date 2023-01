Rubano nel Vicentino: trovati e arrestati nel Veronese, grazie alla segnalazione di un cittadino

Due cittadini italiani di 65 e 51 anni residenti nel bresciano sono stati arrestati dai carabinieri a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona e sono ritenuti responsabili di un furto ai danni di un’azienda di telecomunicazioni di Gambellara. Determinante è stata la segnalazione di un cittadino che ha allertato il 112 e alla descrizione fornita. Il loro furgone è stato intercettato martedì pomeriggio. Al suo interno vi era la refurtiva: cavi per telecomunicazioni, matassa industriale di rame, banchi di lavoro e una trentina di batterie per l’erogazione di energia elettrica. Il loro arresto è stato convalidato e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. In Tribunale è stata disposta la misura in carcere per uno dei due (pregiudicato) e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per l’altro.