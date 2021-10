Ruba profumi al supermercato per 600 euro e tenta la fuga: arrestata

Ieri, nel tardo pomeriggio, i militari della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore hanno arrestato un noto supermercato del centro cittadino D.N. 25 anni, domiciliata a Tresignana (FE) ma di fatto gravitante nell’ovest vicentino.

La donna con l’appoggio di un complice, in via di identificazione, dopo essere entrata nel supermercato ha cercato di nascondere confezioni di profumo di marca nella propria borsa, credendo di non essere osservata.

I responsabili della vigilanza hanno cercato di bloccare la donna nei pressi delle casse che però, dopo averli spintonati con violenza, ha cercato la fuga.

L’intervento immediato dei militari presenti in zona ha permesso di fermare la donna senza ulteriori conseguenze e di recuperare la merce del valore di circa 600 euro.

La donna risponderà di rapina impropria davanti alla competente Autorità Giudiziaria di Vicenza.