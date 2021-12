Ruba in uno stand dei mercatini di Natale: denunciato 43enne senza fissa dimora

Ieri sera, poco prima delle 20, un 43enne di Vicenza, senza fissa dimora, è stato denunciato per porto abusivo d’armi e furto aggravato. L’uomo era stato avvistato aggirarsi con fare sospetto nei pressi dei mercatini di Natale di corso Fogazzaro. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, utilizzato per aprirsi un buco in uno stand, e di un manufatto artigianale del valore di 8 euro, rubato ad un espositore in precedenza.