Ruba il bancomat in spogliatoio e preleva più di 3mila euro: denunciata

Il 22 marzo nella mattinata, a Sossano, i militari della dipendente Stazionehanno denunciato in stato di libertà per ricettazione ed

utilizzo indebito di carte di credito K. V., diciannovenne, residente fuori regione e domiciliata nel Padovano, nomade, già gravata da precedenti, che, dopo essere entrata in possesso del portafogli contenente la tessera bancomat, di proprietà di una donna quarantaquattrenne, asportato dall’interno degli spogliatoi della ditta “M&G” con sede ad

Orgiano in via Campagnola n.1, ha fatto otto prelievi dall’importo complessivo di 3.750 euro in vari sportelli bancomat.