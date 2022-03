Ruba da un’auto parcheggiata: arrestato

Alle 16 circa di ieri, alcune Volanti sono intervenute in città nel parcheggio sotterraneo di Via Verdi dove, a seguito di una segnalazione, è stato intercettato un uomo che corrispondeva alla descrizione dell’autore di un danneggiamento di un’auto parcheggiata lì.

L’area, già monitorata dagli Equipaggi della Polizia di Stato per rafforzare i controlli nell’area di Campo Marzio e di Via Gorizia, proprio da ieri era stata ulteriormente attenzionata dagli Agenti delle Volanti come disposto dal Questore di Vicenza, Paolo Sartori. E proprio grazie alla presenza nella zona di alcune Volanti, queste sono arrivate subito nel parcheggio dove era stato consumato il furto. Gli Agenti, dopo aver identificato il soggetto, hanno notato che le sue mani erano insanguinate e che su entrambi i vetri della vettura danneggiata vi erano delle tracce ematiche. L’uomo, un cittadino italiano senza fissa dimora,ha ammesso le sue responsabilità, precisando di aver infranto i vetri della vettura per rubare dall’interno dell’abitacolo, alcune monete.

Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti sull’uomo anche una tronchese, uno scalpello ed altri strumenti probabilmente utilizzati per forzare la vettura.

Gli Agenti hanno condotto il soggetto in Questura dove, al termine delle procedure di fotosegnalamento, è stato arrestato.