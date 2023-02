Rovigo protagonista di “Pizza Boys”

Un pezzo di Veneto in onda sulla tv britannica: Rovigo per due giorni è stata il set del programma gallese “Bois Y Pizza” (“Pizza Boys”). La serie, che nella prima stagione è andata in onda sulla BBC e ora sul canale nazionale del Galles S4C, è prodotta dalla Orchard Media and Events di Cardiff e segue le avventure di Jeremy Jezz Phillips e Ieuan Harris, due giovani ristoratori molto famosi in Galles e grandi appassionati di rugby che viaggiano a bordo di un apecar nei paesi interessati dal Sei Nazioni di Rugby, alla ricerca di prodotti d’eccellenza locale con cui creare pizze gourmet.

L’episodio dedicato all’Italia è stato interamente realizzato tra Ferrara e Rovigo, in quest’ultima grazie alla collaborazione di Veneto Film Commission, Comune di Rovigo, Fondazione Cariparo, Palazzo Roncale. La location manager e film fixer Cristina Mazza ha predisposto e coordinato la logistica e la presenza sul territorio della troupe.

La puntata andrà in onda il prossimo 7 marzo su S4C e anticiperà la partita del Sei Nazioni Galles – Italia in programma l’11 marzo.

LA TAPPA DI ROVIGO

Jezz e Neuan hanno scelto Rovigo per il suo legame con Carwyn James, lo storico allenatore gallese dello scudetto rodigino del 1978-1979, scomparso nel 1983 e rimasto nel ricordo di tutti i cittadini, sportivi e non. Le riprese sono state effettuate il 26 e 27 novembre scorsi.

Allo Stadio Battaglini i “Pizza Boys” si sono emozionati sentendo i racconti degli ex giocatori allenati da Carwyn (Roberto Roversi, Adriano Zamana, Nino Rossi, Angelo Visenti, Raffaello Salvan, Mauro Quaglio, Giuseppe Favaretto) e del suo amico e traduttore Angelo Morello. Dopo una sosta alla Club House dello stadio, dove hanno pranzato in compagnia dei “Veci del Rugby Rovigo”, i “Pizza Boys” hanno provato un pomeriggio di training con giocatori e allenatori della squadra attuale. Domenica 26 novembre, la troupe ha visitato la mostra di Palazzo Roncale “Rovigo città nella mischia”.

Come accade alla fine di ogni puntata, Jezz e Iuan hanno inventato delle pizze ispirate dalle “scoperte” gastronomiche fatte sul territorio, in questo caso quello tra Ferrara e Rovigo. Cucinate con l’ausilio del forno della pizzeria Terzo Tempo, le hanno offerte durante un aperitivo mattiniero accompagnato da prosecco agli ex giocatori e amici di Carwyn.

Le due pizze sono state chiamate “All Black”, impastata con farina nera al carbone vegetale, e farcita con pomodoro, peperoncino, olio, grana. rucola e prosciutto crudo, e pizza “Carwyn”, con farina bianca, e, tra gli ingredienti, pancetta arrotolata all’aglio.



Jezz, Ieuan, il produttore Adrian Jones e il cameraman Aled Jenkins hanno lasciato Rovigo portandosi la città nel cuore: “Vogliamo ringraziare le persone del Comune di Rovigo e della Veneto Film Commission – hanno dichiarato -. Grazie mille per l’aiuto e soprattutto per l’accoglienza che abbiamo ricevuto durante le riprese in città. È stato fantastico. In Galles abbiamo un detto: ‘Cyfeillach trwy Grwydro’. Significa ‘amici attraverso il vagabondaggio’, e sinceramente sentiamo che abbiamo fatto amicizia con tutti gli abitanti di Rovigo che ci hanno accolto”.

