Romano: lo trovano con 260 grammi di erba, arrestato spacciatore bassanese

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione Romano d’Ezzelino Romano, hanno arrestato D.P., nato a Bassano del Grappa il 03.07.1986. L’uomo è stato trovato in possesso di 265,2 grammi di marijuana.

L’indagine è iniziata quando una fonte della zona ha riferito della presenza di uno spacciatore di droga leggera. Notato un via vai di persone in via Trieste, a seguito di qualche approfondimento i militari sono arrivati alla casa dell’uomo, gravato di precedenti. Una volta aperta la porta, l’uomo è apparso subito in evidente stato di agitazione e ha inizialmente negato di possedere sostanze stupefacenti; successivamente però, ha ammesso di avere della marijuana. La perquisizione faceva venire alla luce 260 grammi, un bilancino di precisione, buste in plastica di piccole dimensioni e 5.300 euro, cifra ritenuta provento di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per spaccio.