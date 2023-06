Ritrovata 80enne scomparsa: si era allontanata da un casa di cura (FOTO)

Si sono concluse nel miglior modo possibile le ricerche dell’anziana 80enne (S.E.) allontanatasi la

scorsa notte dalla casa di cura “Casa Luigia” nel comune di Castegnero.

Era circa mezzanotte quando i militari della Stazione di Longare intervenivano presso la suddetta

casa di cura poiché era stato segnalato l’allontanamento volontario di uno degli ospiti. Considerata

l’età della donna e le sue condizioni psicofisiche subito venivano avviate le ricerche della stessa. La

Prefettura di Vicenza, allertata dai Carabinieri, disponeva quindi l’invio di squadre di Vigili del

Fuoco per l’attivazione del piano di ricerche anche tramite l’uso di droni a scansione termica. Le

ricerche proseguivano per tutta la notte finché nel corso della mattinata odierna, una pattuglia di

Carabinieri della locale Stazione di Longare, che stava percorrendo a piedi tutta l’adiacente pista

ciclabile del comune, cercando di ricostruire un probabile percorso che avrebbe potuto percorrere

l’anziana, la individuava, giacente sul nudo terreno, nei pressi di un fossato. Prestata

immediatamente la prima assistenza, la donna che fortunatamente si presentava in buone condizione

di salute nonostante la notte all’aperto, veniva successivamente trasportata dal SUEM 118 presso il

locale nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso.