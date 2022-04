Rissa a Jesolo: in due finiscono all’ospedale

Non è ancora iniziata la stagione e sul litorale Veneto gli animi già si scaldano. Un 30enne e un 40enne originari del Sud Italia ma residenti a Treviso sono finiti in ospedale dopo aver partecipato ad una rissa in centro a Jesolo. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì in via Vicenza. I due, secondo quanto ricostruito, si trovavano in un locale assieme a due stranieri. Tutti avrebbero bevuto a tal punto che il personale si è visto costretto a farli uscire. Una volta buttati fuori si sono azzuffati fra di loro. Sul posto i carabinieri e il Suem. Le condizioni dei due non sarebbero gravi