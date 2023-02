Ricompare morbo della mucca pazza: 1 caso in Olanda

La notizia è riportata da La Presse. Un caso di morbo della mucca pazza che ha terrorizzato l’Europa e messo in ginocchio gli allevamenti dalla seconda metà degli anni ’80, è comparso in una fattoria olandese. Il morbo è ‘È ‘un raro caso di malattia del bestiame che può causare una malattia cerebrale mortale nelle persone che mangiano carne di manzo contaminata’, commenta AP.

L’animale infetto, secondo quanto riferisce il ministero dell’Agricoltura Olandese, non è entrato nella catena alimentare e non costituirebbe un rischio per la stessa. La fattoria è stata sigillata.

L’encefalopatia spongiforme bovina, o BSE, comparve e si diffuse nella seconda metà degli anni ’80 con il primo caso rilevato in Gran Bretagna. Molte persone si ammalarono di un disturbo cerebrale chiamato variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob. Molti morirono. I bovini macellati per contenere la diffusione sono 4,5 milioni.