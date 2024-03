Riaperta la statale 350 fra Folgaria e Valdastico dopo il crollo

La Provincia autonoma di Trento ha annunciato nel pomeriggio di oggi la riapertura della statale 350 di Folgaria e Valdastico, una volta completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

La strada era stata interessata da un crollo di roccia nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, che aveva portato alla chiusura in località Busatti a Folgaria. Gli interventi, condotti dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche in collaborazione con il Servizio opere stradali e ferroviarie, il Servizio Gestione strade e il Servizio geologico, sono stati avviati immediatamente dopo l’evento e sono stati completati con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha espresso gratitudine a tutti gli operatori coinvolti, inclusi le ditte specializzate e i servizi provinciali, per il loro impegno nel ripristino della strada, che ha consentito di mantenere la funzionalità e la sicurezza della rete viabile provinciale e dei collegamenti con le altre regioni.

Il 22 febbraio scorso, il diedro di 400 metri cubi che minacciava la parete è stato demolito utilizzando 80 chilogrammi di esplosivo. Successivamente sono state effettuate operazioni di disgaggio e pulizia, e il versante è stato rinforzato mediante interventi di difesa attiva, come l’installazione di reti, chiodi e pannelli aderenti alla roccia.